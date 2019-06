Neymar a aflat cat timp va absenta de pe gazon dupa accidentarea suferita - oficial

Ziare.

com

Atacantul celor de la PSG nu va mai putea evolua la Copa America pentru Brazilia, competitie care incepe din 14 iunie, Neymar urmand sa fie indisponibil 4 saptamani.Medicii echipei franceze Laurent Aumont si Gerard Saillant au mers in Brazilia si l-au supus pe jucator la mai multe teste, iar verdictul a fost urmatorul: "Cei doi au diagnosticat o entorsa a ligamentului lateral extern al gleznei drepte, insa nu este nevoie de interventie chirugicala. Revenirea pe teren urmeaza sa aiba loc in patru saptamani", a notat clubul parizian intr-un comunicat de presa.Copa America are loc inte 14 iunie si 7 iulie, iar in locul lui Neymar va ajunge in lotul "Selecao" Wilian de la Chelsea , care va prelua si tricoul cu numarul 10.Neymar nu are deloc o perioada linistita in viata sa, el fiind implicat si intr-un scandal sexual in tara sa, fiind acuzat de o tanara fata de viol.Copa America 2019 are loc chiar in Brazilia, campioana en-titre este Chile, iar gazdele din acest an asteapta un titlu inca din 2007, de peste 12 ani.Toata competitia din America de Sud va fi televizata pe EuroSport.D.A.