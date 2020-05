Noi detalii despre fotbalistul declarat mort in urma 4 ani, gasit in viata acum: Unde a fost vazut si cu ce se ocupa

Ziare.

Hiannick Kamba a fost format la juniorii lui Schalke, unde a jucat ca fundas dreapta, alaturi de Manuel Neuer, fara sa reuseasca sa se impuna in fotbalul mare.Declarat mort in RD Congo pe 9 ianuarie 2016 dupa un presupus accident de circulatie, el este in viata si a fost fotografiat in weekend in Bazinul Ruhr. Potrivit Bild, sotia lui Kamba este suspectata ca a incasat banii din asigurarea de deces.In varsta acum de 33 de ani, Kamba lucreaza ca tehnician chimist la un furnizor de energie, nu departe de Gelsenkirchen. In 2018, fostul jucator s-ar fi prezentat la ambasada Germaniei de la Kinshasa, capitala RD Congo, pentru a spune ca anuntul decesului sau a fost o minciuna. Afacerea nu a fost mediatizata atunci, doar anchetatorii ocupandu-se de acest dosar."Hiannick Kamba a indicat ca a fost abandonat de niste prieteni in timpul noptii in Congo in ianuarie 2016. El ar fi fost lasat fara acte, fara bani si fara telefonul mobil", a explicat procuroarea Anette Milk pentru Bild.Asteptand ca fostul jucator si sotia sa, cu care are un fiu in varsta de zece ani, sa fie judecati, justitia germana continua investigatiile. Ea incearca sa afle daca certificatul de deces emis de RD Congo a fost falsificat.