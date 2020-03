Noul plan pe care il are UEFA in ce priveste amanarea EURO 2020. In ce luna se gandesc oficialii europeni sa mute turneul final - surse

Ziare.

El trebuia sa aiba loc in premiera in 12 orase din 12 tari, multe din aceste tari fiind grav afectate de COVID-19, printre care Italia, Spania, UK sau Germania.Forul european al fotbalului ia acum in considerare faptul ca EURO 2020 sa aiba loc in luna decembrie, pentru a le permite tarilor si cluburilor sa termine actuala editie de campionat , avand in vedere ca in prezent 48 de campionate europene sunt suspendate din cauza virusului. Conform cotidianul britanic The Telegraph , oficialii UEFA vor discuta marti despre posibilitatea ca EURO sa aiba loc in luna decembrie. O alta varianta este si amanarea turneului final pana in vara lui 2021.Daca turneul va fi reprogramat in decembrie, Rusia este pregatita sa preia mai multe partide ca organizare, dupa cum a anuntat vicepremierul Dmitri Sernisenko, pentru AFP: "Ne-ar placea sa le oferim celor de la UEFA mai multe posibilitati si sa organizam meciuri suplimentare in tara noastra", a declarat vicepremierul rus.Romania trebuie sa organizeze si ea 4 partide de la acest EURO, trei in faza grupelor si o optime de finala. Pentru a ajunge la EURO, tara noastra trebuie sa treaca mai intai de doua meciuri de baraj, primul cu Islanda in deplasare, apoi ultimul tot in deplasare cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.Meciul e programat pe 26 martie, pe stadionul Laugardalsvollur din Reyjkjavik, dar ramane de vazut daca el se va disputa la data stabilita.Citeste si:D.A.