Fort William FC este o echipa din liga a 5-a scotiana care nu mai castigase un meci de fotbal de doi ani. Echipa in portocaliu si negru era cunoscuta drept cea mai slaba echipa de fotbal din Marea Britanie. Dar asta pana in aceasta saptamana, cand, miercuri, Fort William a invins pe cei de la Nairn County cu scorul de 5-2.Scotienii au castigat prima lor partida oficiala dupa 73 de meciuri la rand fara victorie (de 840 de zile mai exact!), un adevarat record al fotbalului european.Sezonul trecut, in liga a 5-a, Fort a incheiat cu un golaveraj greu de descris in cuvinte, -221 de goluri Clubul scotian care imparte aceleasi culori cu Wolverhampton sau Sahtior Donetk a fost fondat in 1974 si isi plateste jucatorii cu un salariu mediu de 20 de lire pe saptamana.Abia in 2017 castigasera cei de la Wiliam ultimul lor joc oficial, un 4-1 cu cei de la Strathspey Thistle.In prima etapa a noului sezon, Fort pierdusera cu 6-0 partida cu cei de la Brora Rangers. Wiliam isi disputa meciurile de acasa pe stadionul Claggan Park cu o capacitate de 4.000 de locuri, avand un lot cotat la 50.000 de lire.