O echipa de fotbal din Wuhan s-a intors "acasa" dupa 104 zile

Ziare.

com

Nu mai putin de 104 zile a petrecut pe drumuri Wuhan Zall, intre care o perioada destul de lunga in Spania, dupa ce orasul Wuhan a fost inchis in ianuarie din cauza pandemiei care a ucis mii de persoane in metropola chineza si peste 150.000 in intreaga lume.Acum orasul Wuhan a revenit aproape la normal, iar sute de suporteri i-au intampinat pe jucatori la sosirea in gara din Wuhan, sambata seara, relateaza presa.Jucatorii purtau masti si au primit buchete de flori din partea fanilor, imbracati in culorile portocalii ale echipei, avand bannere si cantand.''Dupa mai bine de trei luni de rataciri, lotul echipei Wuhan Zall a ajuns in cele din urma in orasul sau'', a anuntat echipa in reteaua de socializare Weibo.Echipa antrenata de spaniolul Jose Gonzalez va beneficia de cateva zile libere inainte de reluarea antrenamentelor, programata pentru miercuri.''Jucatorii locali au mers la familiile lor, deoarece nu le-au vazut de mai bine de trei luni. Clubul este foarte recunoscator familiilor jucatorilor pentru sustinere si intelegere'', a precizat clubul Wuhan Zall, clasat pe locul sase in editia trecuta a campionatului Chinei.Wuhan Zall a inceput pregatirea sezonului 2020 al Super Ligii Chineze, care trebuia sa inceapa pe 22 februarie, in ianuarie in orasul Guangzhou, apoi a zburat in Spania, la Malaga, spre sfarsitul lunii ianuarie, iar dupa izbucnirea epidemiei la Wuhan nu a mai putut reveni in China. Cand pandemia a ajuns in Spania, in martie, Wuhan Zall a decis sa revina in China, unde numarul de infectari era pe o panta descendenta. Cum orasul Wuhan era inca inchis, echipa, care a avut un tranzit prelungit in Germania, a ajuns la Shenzhen pe 16 martie, dupa care a petrecut trei saptamani in carantina. A urmat un cantonament langa Foshan, inainte de a lua trenul de mare viteza de la Guangzhou la Wuhan.