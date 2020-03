O echipa de top a anuntat 15 cazuri de coronavirus

Ziare.

com

Vestea vine dupa ce Alaves a dezvaluit sambata ca doi membri ai staff-ului sau tehnic au fost testati pozitiv pentru coronavirus, fiind vorba de cazuri asimptomatice."Au fost 15 cazuri pozitive, dintre care trei de la prima echipa a lui Deportivo Alaves si sapte membri ai staff-ului tehnic", a indicat formatia basca intr-un comunicat. "De la Kirolbet Baskonia (echipa de baschet a clubului - n. r.) nimeni nu a fost testat pozitiv. Au fost afectati de asemenea cinci angajati ai clubului", se precizeaza in comunicat."Clubul a luat decizia de a efectua aceste teste in conformitate cu politica noastra de responsabilitate fata de oamenii care fac parte din familia noastra, iar rezultatele arata ca a fost cea mai buna si mai rapida modalitate de a descoperi cazurile si a lua masurile de prevenire necesare pentru a reduce, in masura posibilului, contaminarea. Cei care au avut rezultate pozitive nu prezinta niciun fel de simptome si se simt bine", a adaugat Alaves.Spania este pe locul doi, dupa Italia, pe lista tarilor europene cele mai afectate de pandemia de coronavirus, miercuri dupa-amiaza fiind confirmate 558 de decese la aproape 14.000 de cazuri.