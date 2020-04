O echipa de top isi reia antrenamentele

Ziare.

com

"Incepand de luni, jucatorii sunt bineveniti la Neerpede (unde se afla centrul de antrenament al lui Anderlecht - n.red) pentru sedinte traditionale de pregatire, cu respectarea evidenta a masurilor de siguranta si de igiena", a precizat David Steegen, atasatul de presa al clubului din Bruxelles."Nu este nicio obligatie, totul se face pe baza de voluntariat, iar jucatorii care nu se simt in siguranta pot continua sa lucreze acasa. Insa fiecare jucator prezent la Neerpede va pastra distanta de siguranta, iar antrenorii vor conduce exercitiile respectand distanta sociala. Vor fi antrenamente in principal fizice, dar si cu mingea, spre exemplu in cazul portarilor. Toate materialele utilizate vor fi dezinfectate, inainte si dupa fiecare sedinta de pregatire. Jucatorii nu vor avea acces la vestiare, fiecare se va schimba si va face dus la el acasa", a detaliat Steegen.Pandemia de coronavirus a facut pana in prezent 3.346 de victime in Belgia, doar in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 327 de decese, conform datelor prezentate sambata de presa belgiana.