O echipa de traditie, penalizata cu 7 puncte

Ziare.

com

La randul sau, Xanthi a fost penalizat cu 12 puncte ca urmare a acestei decizii, care zguduie din nou fotbalul elen, afectat deja de multiple scandaluri care au determinat interventia guvernului si a Uniunii Europene de Fotbal (UEFA).In luna decembrie, Olympiakos Pireu, un alt mare club grec, l-a acuzat pe Ivan Savvidis, proprietarul lui PAOK, ca ar detine printr-un membru al familiei sale actiuni la Xanthi, o practica ilegala si pasibila cu retrogradarea.Insa PAOK, campioana en titre, a negat orice conflict de interese si a calificat aceste acuzatii drept "o inscenare" orchestrata de Olympiakos.Cele doua cluburi pot face apel la aceasta decizie.Din punct de vedere sportiv, aceasta masura o avantajeaza pe Olympiakos, care are 66 de puncte in campionat si isi mareste avantajul, in timp ce PAOK, a doua clasata, coboara de la 59 de puncte la 52 de puncte.Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, si vicepresedintele FIFA, Greg Clarke, s-au aflat, recent, la Atena, pentru a-i ajuta pe oficialii Federatiei de fotbal din aceasta tara sa contureze planul de actiune pentru revizuirea acestui sport.Sportul-rege din Grecia a fost puternic afectat in ultimii ani de recesiunea economica, de probleme financiare si de confruntari violente intre suporteri, multe partide din campionat si din Cupa disputandu-se cu portile inchise.De asemenea, si prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis ar urma sa aiba o intalnire cu presedintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a discuta aspecte care tin de imbunatatirea situatiei fotbalului elen.De altfel, la finele lunii trecute, Mitsotakis a promis "reformarea" fotbalului elen cu ajutorul UEFA si a FIFA, in urma diferendului care opune doua dintre cele mai mari cluburi elene, Olympiakos Pireu si PAOK Salonic. O comisie a recomandat chiar retrogradarea clubului din Salonic.Savvidis si patronul lui Olympiakos, Vangelis Marinakis, detin mai multe trusturi media in care isi intretin rivalitatea.In 2018, nemultumit de o decizie a arbitrului, conducatorul lui PAOK, echipa antrenata atunci de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a intrat pe teren cu revolverul la vedere.