O echipa de traditie vrea sa se retraga din campionatul Romaniei: Actualul sistem este de sorginte bolsevica

Este vorba despre Ripensia Timisoara, care anunta, prin vocea finantatorului Dumitru Mihu, ca echipa ia in calcul sa nu se mai inscrie din sezonul urmator.Nemultumirile pleaca de la sistemul competitional si de la faptul ca multe echipe sunt finantate din bani publici."Ma gandesc daca sa mai inscriu echipa in viitorul sezon de Liga 2. In videconferintele cu FRF , sunt cam singurul care intra si da bani. In acest sezon, daca se va decide sa se joace, vom continua, nu-mi bat joc de echipa, am primi niste sanctiuni foarte mari. Dar iau in calcul ca in viitorul sezon sa nu participam la seniori. Academia va merge sigur mai departe, pentru ca nu am nicio dezamagire din zona Academiei. Sunt dezamagit de acest sistem. Actualul sistem este unul de sorginte bolsevica. S-a inlocuit 23 August si Tractorul cu primarii, MAI, MApN. Fotbalul trebuie sa fie profesionist, trebuie sa fie pentru oamenii de afaceri. Fotbalul trebuie sa fie o afacere.Or, ce transferuri pe bani se fac in Romania, in afara de interesele din spate ale unor conducatori? In afara de Ripensia, cine a vandut jucatori seniori pe bani? (n.r. - vanzarea lui Albert Voinea la Turris). Nu se face niciun pas spre o noua directie, e clar ca peste noapte nu se poate schimba ceva, dar nu se fac pasi, sa ni se spuna cum trebuie sa fie lucrurile peste 2 ani, peste 3 ani. Se ramane in aceeasi stare din ultimii 20 de ani, ca macar in primii 10 ani dupa Revolutie am participat la trei Campionate Mondiale. Nu ma gandesc sa mai particip in Liga 2 cu 20 de echipe, deplasari lungi si costisitoare si bani din drepturi TV in proportie de 1 la 80 fata de prima liga", a spus Mihu pentru Liga2.ro Cei de la Ripensia si-ar dori ca actualul sezon sa fie inghetat, iar sistemul competitional modificat.In acest moment, Ripensia ocupa locul 13 in Liga 2.Ripensia a fost infiintata in 1928 si are in palmares patru titluri de campioana in Romania si doua Cupe.C.S.