O echipa din Italia vrea sa transfere cu orice pret un international roman: "Viseaza sa obtina semnatura lui"

Fundasul in varsta de 27 de ani a fost declarat de conducerea clubului prioritatea numarul 1 in aceasta perioada de mercato."Benevento viseaza sa obtina semnatura lui Tosca", scriu jurnalistii italieni de la Il Mattino , care il prezinta pe roman ca fiind tinta principala a echipei.Benevento ocupa primul loc in Serie B si are sanse mari de promovare, astfel ca vrea sa isi intareasca echipa.Tosca este legitimat la Gaziantep, unde a bifat 17 partide sub comanda lui Marius Sumudica El a mai evoluat pentru Benevento in 2018, avand 13 meciuri in sezonul in care echipa a retrogradat in Serie B.C.S.