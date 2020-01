O echipa din Liga 1 a dat afara 4 jucatori intr-o singura zi

Ziare.

"FC Voluntari anunta ca a reziliat pe cale amiabila contractele cu jucatorii Athanasios Papazoglou, Avtandil Ebralidze, Martin Harrer si Constantin Nica. Clubul nostru le multumeste pentru efortul depus si le doreste mult succes in continuare", se arata pe pagina de Facebook a clubului ilfovean.Toti cei patru jucatori au fost adusi la FC Voluntari in perioada mandatului antrenorului italian Cristiano Bergodi , caruia i s-a reziliat contractul la inceputul acestui an.Atacantul Papazoglou, 31 de ani, a mai evoluat in cariera sa la echipe precum Aris Salonic, PAOK, Hapoel Haifa si Dinamo Bucuresti si a fost anuntat de presa elena ca s-ar fi inteles cu gruparea greaca AEL Larissa.Georgianul Avtandil Ebralidze, in varsta de 28 de ani, a fost legitimat in trecut la cluburi precum Gil Vicente, Chaves si Nacional.Mijlocasul austriac Martin Harrer, 27 de ani, a mai fost legitimat si la Austria Viena, LASK Linz si Wacker Innsbruck.Fundasul Constantin Nica, 26 de ani, si-a inceput cariera la Dinamo, de unde s-a transferat in strainatate, evoluand pentru echipele Atalanta, Cesena, Avellino si US Latina Calcio.