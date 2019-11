O echipa din Liga 1 are un nou antrenor

Ziare.

"Incepand de marti am reziliat contractul, de comun acord, cu Laszlo Csaba, caruia vreau sa ii multumesc pentru tot ce a facut pentru clubul nostru si ramane in slujba clubului nostru, deci numai ca antrenor am reziliat contractul. Si, totodata, deja putem sa si spunem bun venit domnului Leo Grozavu, care incepand de astazi e noul nostru antrenor", a declarat patronul clubului, Dioszegi Laszlo.Managerul clubului Sepsi OSK, Cornel Sfaiter, a precizat ca decizia de schimbare a antrenorului a fost luata pe fondul rezultatelor nemultumitoare inregistrate in acest sezon competitional."Ieri am avut o sedinta prelungita a Consiliului de Administratie, am analizat lucrurile bune facute cu bune Csobi, pentru care vreau si eu sa ii multumesc pe aceasta cale. Din pacate nu suntem in clasament unde doream noi la inceputul acestui sezon si am luat decizia, impreuna cu Consiliul de Administratie, ca Leo Grozavu sa fie noul antrenor. Il cunoasteti, nu e necunoscut pentru campionatul intern si avem mare incredere ca vom face lucruri bune, lucruri frumoase impreuna", a declarat Cornel Sfaiter.Noul antrenor a declarat ca a acceptat oferta de a veni la Sfantu Gheorghe, deoarece considera ca echipa are un lot bun de jucatori , dar si infrastructura si stabilitate financiara, ''ingredientele'' necesare pentru a face performanta."Vreau ca increderea care mi-a fost acordata din partea clubului sa fie rasplatita prin rezultate si, nu in ultimul rand, prin joc. Vreau ca lumea sa vina la stadion cu multa placere, sa vad o echipa care joaca fotbal, se bucura de acest sport si, bineinteles, odata ce promovam acest spectacol speram sa apara si rezultatele. (...) De convins, in primul rand m-a convins sa vin la Sfantu Gheorghe tot ce se intampla in ultima perioada la Sepsi. Ma refer la infrastructura, stabilitatea financiara, chiar si la lotul de jucatori, deci exista toata ingredientele pentru a se face performanta. Este un club care de cand activeaza pe prima scena are parte de liniste, aici nu am vazut pana acum iesiri in decor, cum se spune, scandaluri, fiecare isi cunoaste foarte bine locul. (...) A fost ceea ce imi doresc si eu de la un club de fotbal. (...) Inclusiv lotul de jucatori a fost unul dintre lucrurile care m-au convins, pentru ca este un lot cu care se poate face mai mult decat s-a facut pana in momentul de fata", a spus noul antrenor.Intrebat daca e de parere ca Sepsi va putea urca in clasament si spera la play-off, Grozavu a apreciat ca e dificil, dar nu imposibil."E dificil acum sa spun lucruri marete, in general sunt un tip echilibrat, nu vreau sa ma imbat cu apa rece, dar daca nu as visa inseamna ca nu ar trebui sa fiu antrenor. (...) Mai sunt inca foarte multe puncte puse in joc, orice este posibil la fotbal. In momentul in care vom reusi sa avem un parcurs bun, deci cateva etape la rand cu victorii, sigur ca reinvie speranta pentru play-off. In momentul de fata, sigur, ca este o diferenta apreciabila, dar asta nu inseamna ca fotbalul nu poate sa schimbe lucrurile in cel mai scurt timp", a mai spus Leo Grozavu.Laszlo Csaba a fost instalat la inceputul sezonului si are un bilant de 2 victorii, 10 egaluri si 4 infrangeri in 16 etape, Sepsi OSK ocupand locul 11, cu 16 puncte, dupa 16 etape. Sepsi OSK s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa 4-2 cu Astra Giurgiu