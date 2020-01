O echipa din Liga 1 are un nou antrenor

Ziare.

Tehnicianul in varsta de 51 de ani a semnat un contract valabil pana la finalul acestui sezon, cu drept de prelungire pentru inca un an competitional, dupa ce in prima parte a stagiunii a antrenat echipa maghiara Kisvarda FC.Antrenorul originar din Baia Mare a mai pregatit in cariera sa echipe ca Energie Cottbus, Ceahlaul Piatra Neamt, CFR Cluj , Gyor ETO, ASA Tg Mures si Dinamo Bucuresti.''Am revenit intr-un loc unde m-am simtit foarte bine. Cunosc foarte bine oamenii de aici, dar si echipa. Au ramas cativa baieti cu care am lucrat, chiar daca sezonul trecut nu ne-a fost usor. Lotul este schimbat acum in mai bine, avem jucatori mai experimentati, cu multe jocuri in Liga I. Sunt optimist ca putem face un fotbal bun impreuna. S-au schimbat multe lucruri in bine. Conditiile sunt mai bune ca anul trecut, avem un teren de antrenamente, sala de forta, stadion. La Sibiu sunt niste suporteri minunati, care ne-au sustinut in momente esentiale in sezonul trecut. Am incredere mare in public'', a declarat Vasile Miriuta, care il inlocuieste pe Eugen Neagoe. FC Hermannstadt a inceput sezonul cu Costel Enache pe banca tehnica.''Este a patra oara cand colaborez pe plan profesional cu Vasile Miriuta. De fiecare data am avut rezultate pozitive impreuna, inclusiv in ultimul sezon la FC Hermannstadt, cand am reusit sa ramanem in Liga I. Ma bucur foarte mult ca a revenit la noi si sunt convins ca vom reusi sa ne mentinem in Liga I fara emotii'', a declarat presedintele clubului sibian, Iuliu Muresan In staff-ul echipei au revenit Florin Berta, antrenor cu portarii, si preparatorul fizic Vlad Taran, cel care a ocupat aceasta functie si in mandatul precedent al lui Vasile Miriuta.FC Hermannstadt va efectua un stagiu de pregatire in zona Marbella (Spania), in perioada 10-24 ianuarie, si va disputa patru meciuri amicale.Primul meci de verificare va avea loc in fata de 14 ianuarie, contra formatiei FC Winterthur, aflata pe locul 6 din Challenge League, a liga elvetiana, pe 17 ianuarie e programat meciul cu Puskas Akademia FC (locul 4 din prima liga a Ungariei), pe 20 ianuarie se va juca partida cu FC Krasnodar, ocupanta pozitiei secunde in Rusia, iar ultimul va avea loc impotriva formatiei croate NK Osijek, aflata pe pozitia a patra in campionatul intern, in data de 23 ianuarie.