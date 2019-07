O echipa din Liga 1 incaseaza aproape 1 milion de euro la 3 ani dupa ce a vandut un jucator

Ziare.

Moldovenii l-au cedat pe Ngadeu la Slavia Praga in 2016, cu 500 de mii de euro, dar au pastrat si 20% dintr-un eventual transfer.In cele din urma, camerunezul a fost vandut in aceasta vara in Belgia, la Gent, cu 4.5 milioane de euro.Din aceasta afacere, FC Botosani va incasa inca 900 de mii de euro, conform Pro X.Camerunezul a evoluat pentru FC Botosani timp de doi ani, intre 2014 si 2016.In total, FC Botosani a primit 1.4 milioane de euro pentru Ngadeu, iar acesta este cel mai scump jucator din istoria clubului.C.S.