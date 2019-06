O echipa din Liga 1 isi face stadion nou: Cati bani va costa

Ziare.

Patronul Valeriu Iftime a anuntat, dupa o intalnire cu reprezentantii Companiei Nationale de Investitii, ca fondurile vor fi suportate din bani publici.Noul stadion va costa 15 milioane de euro si va avea in jur de 8.000 de locuri."Am avut o intrevedere acum doua saptamani la CNI si exista un interes foarte mare pentru a finanta arene sportive. Cred ca vreo 15 milioane de euro va costa, cu 8.000 de locuri. Cochet, inchis, cu rezonanta, ca sa se simta omul bine. Stadionul de la Petrolul este extraordinar si cel de la Cluj, si cel National. Proiectul nostru are ceva dintr-un stadion englezesc pentru ca el se face in etape.Eu avand niste investitii deja in gazon si nocturna, proiectul se face in etape (tribuna 1, tribuna 2) si el va fi acoperit 100%. Cel mai important e sa dai conditii oamenilor, sa ai o rezonanta, sa poata canta si sa le creezi o alta placere in afara de cea a golului", a spus Iftime pentru Pro Sport In prezent, FC Botosani evolueaza pe o arena care are 7.782 de locurii.C.S.