O echipa din Liga 1 se muta intr-un alt oras

''In temeiul art.12.5 din ROAF, Poli Iasi va juca si urmatoarele trei meciuri considerate pe teren propriu pe aceeasi arena. Este vorba de partidele din etapa 11-a, cu Sepsi OSK, a 13-a, cu FC Botosani, si a 14-a, cu CFR Cluj '', precizeaza comunicatul LPF Mutarea meciului la Botosani este cauzata de lucrarile de modernizare a suprafetei de joc de pe stadionul ''Emil Alexandrescu'' din Iasi si pentru ca atunci cand Poli Iasi are programate intalniri pe teren propriu, FC Botosani disputa meciurile din deplasare.A fost luat in considerare si faptul ca cel mai apropiat stadion omologat pentru a gazdui partide din Liga I este stadionul Municipal din Botosani.Poli Iasi ocupa locul 5 dupa opt etape, cu 15 puncte.