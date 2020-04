O echipa din Liga a 4-a va avea un gazon de aproape 100.000 de euro: Edilul comunei: "Nu ati inteles ce v-am spus? Atunci, la revedere!"

Ziare.

com

ACS Viitorul Dragomiresti Vale ocupa locul 11 (penultimul) in Liga a 4-a, insa se va putea lauda in curand cu un gazon de top, scrie Libertatea Gheorghe Socol, edilul comunei, a hotarat in plina pandemie de coronavirus sa dea prin achizitie directa un contract in valoare de 430.034 de lei (88.910 euro) catre SC Rulouri de gazon SRL din Giurgiu."E licitatie facuta de serviciul de achizitii, pe SEAP. Eu habar n-am", a fost comentariul initial al lui Socol.Apoi, edilul PNL a rectificat: "Daca e achizitie publica, bineinteles ca stiu. Dar nu ati inteles ce v-am spus? Atunci, la revedere!".SC Rulouri de gazon SRL s-a ocupat in 2017 si de instalarea gazonului pe Arena Nationala, pretul fiind de... 60 de mii de euro!Managerul firmei, Ovidiu Petrache, spune ca pretul e justificat."Noi facem acolo ceva de anvergura. Lucrarea era necesara, pentru ca terenul era impracticabil, era foarte denivelat si prezenta gropi din cauza cartitelor. Stiti ca aceste animale sunt protejate de lege, nu e voie sa le omori. De aceea vom monta acea plasa anticartite, care vine din Spania si e extrem de scumpa", a spus PetracheDoar 5.200 de locuitori are comuna din judetul Ilfov.