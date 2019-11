O echipa din Romania a intrat in faliment: Tocmai si-a inaugurat un stadion de 24 de milioane de euro

Ziare.

Decizia nu este definitiva, iar clubul din Targu Jiu a anuntat deja ca va face apel.Pana la finalizarea apelului, Pandurii isi mai poate continua activitatea.Gruparea din Targu Jiu tocmai si-a inaugurat in urma cu o luna stadionul de 24 de milioane de euro.Gorjenii spera sa scape de faliment, pentru ca altfel investitia facuta de statul roman in stadion ar fi aruncata practic la gunoi."Conducerea clubului Pandurii Lignitul Targu Jiu va face apel la decizia instantei care a admis cererea lichidatorului judiciar privind intrarea in faliment a clubului si anunta ca activitatea clubului va continua conform programului stabilit si echipa de seniori precum si cele de juniori vor continua competitiile", au transmis cei de la Pandurii intr-un comunicat de presa.Si daca ar scapa de faliment, cei de la Pandurii au sanse mari sa evolueze in Liga 3 din sezonul urmator.C.S.