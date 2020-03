O echipa dintr-o liga inferioara din Anglia cu 27 de victorii in acest sezon nu va putea promova din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

Jersey Bulls a avut un sezon actual excelent, reusind sa castige 27 de meciuri din tot atatea partide, fiind o favorita certa la promovare. Dar decizia luata de Federatia Engleza de fotbal, avand in vedere pandemia de coronavirus, a fost sa anuleze clasamentele tuturor campionatelor mai jos de liga a sasea.Iar acest lucru inseamna ca toate cele 27 de victorii bifate pana acum au fost degeaba, iar cei de la Bulls nu vor promova. "Este greu de acceptat aceasta masura, pentru ca am muncit mult", a spus al doilea capitan al echipei, Luke Campbell, intr-un interviu pentru presa britanica.El mai spus ca Federatia britanica s-a pripit in a lua aceasta decizie radicala: "E adevarat ca acum sanatatea conteaza mult mai mult decat fotbalul, iar noi vrem sa incurajam oamenii sa stea in casa.Totusi, cred ca Federatia s-a grabit in a lua o decizie. Eu cred ca sezonul trebuia reluat odata ce epidemia trecea, consider ca si ligile inferioare trebuiau tratate ca primele sase divizii", a mai punctat Campbell pentru The Guardian Jersey Bulls era pe locul 1 cu 81 de puncte dupa 27 de etape scurse in Combined Counties Premier Division.Citeste si:D.A.