O legenda a clubului Tottenham a murit la doar 49 de ani

Justin Edinburgh a suferit sambata un stop cardiac si nu a mai putut fi salvat de medici, la scurta vreme dupa ce o promovase pe Orient in liga a patra din Anglia.Fostul mare jucator al lui Spurs fusese saptamana trecuta la finala Champions League de la Madrid, finala pierduta de Tottenham cu Liverpool, scor 0-2, iar imediat dupa revenirea in tara natala a fost internat in spital."Suntem complet devastati de aceasta tragedie. Toate gandurile si dragostea noastra merg spre familia Edinburgh. Succesul pe care Justin l-a adus clubului nostru a fost fantastic. Mai mult, impactul pe care spiritul sau de invingator l-a avut asupra noastra ne arata ce personalitate extraordinara a avut Justin", a fost declaratia facuta de presedintele clubului Orient, Nigel Travis, pe contul oficial de Twitter al echipei Edinburgh a fost un fotbalist exponential pentru Spurs, care a evoluat intre anii 1990 si 2000 in 215 partide oficiale pentru alb-negri. El a fost numit antrenor la Orient pe 29 noiembrie 2017, reusind in aceasta vara promovarea in liga 4.Managerul era casatorit si avea doi copii. Britanicul a fost coleg la Tottenham in perioada mai sus amintita cu doi romani, Gica Popescu si Ilie Dumitrescu.D.A.