O liga de top din Europa a oprit definitiv titlul si a desemnat campioana dupa numai 28 de etape

Marti, premierul francez Edouard Philippe a anuntat ca nu va permite niciun eveniment sportiv pana in luna septembrie.In urma deciziei LFP, exista castigatori, ca Olympique Marseille si Rennes, calificate astfel in Liga Campionilor, si perdanti, ca Lyon, ce incheie sezonul pe locul 7 si nu se califica in cupele europene dupa mai bine de 20 de ani, potrivit "clasamentului final" prezentat de Liga intr-o teleconferinta.Toulouse si Amiens vor retrograda, iar Lorient si Lens vor promova din Ligue 2, ceea ce anunta poate un val de litigii in fata justitiei sportive si administrative.28 de etape s-au disputat in acest sezon din Ligue 1.