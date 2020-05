O liga de top din Europa, pe punctul de a lua o decizie radicala din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

Votul, care a fost initial programat pentru 4 mai, a fost amanat in asteptarea avizului Consiliului de Securitate National din Belgia, in aceasta privinta."Pro League intelege pe deplina ca in aceasta prima faza a strategiei de iesire din izolare exista si alte prioritati in afara sportului, in general, si a fotbalului profesionist in particular. Cu toate acestea, speram sa obtinem rapid clarificari din partea Consiliului de Securitate National", a precizat liga intr-un comunicatConsiliul de administratie al Ligii profesioniste belgiene a recomandat, pe 2 aprilie, oprirea definitiva a campionatului fara finalizarea competitiei, din cauza pandemiei de coronavirus, o decizie care trebuie aprobata in continuare de catre Adunarea Generala, cu ocazia votului amanat pentru 15 mai.O propunere care generat critici puternice din partea presedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, care a avertizat ca o astfel de masura poate pune in pericol participarea echipelor belgiene la competitiile europene.