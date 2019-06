O nationala din Asia a refuzat sa faca deplasarea pentru un meci din preliminariile CM 2022

Ziare.

Federatia de Fotbal din Macao a anuntat ca echipa nationala nu se va prezenta in Sri Lanka, acolo unde trebuia sa dispute mansa secunda a barajului de calificare in faza a doua a preliminariilor asiatice pentru CM 2022.Cei din Macao au luat decizia ca echipa nationala sa nu mearga in Sri Lanka din motive de securitate, in mansa a doua a play-off-ului. Federatia din micul stat dominat de China a anuntat ca jucatorii nu pot fi in siguranta din cauza acelor atentate care s-au produs in ziua de Paste, 28 aprilie, soldate cu sute de morti in insula din sudul Indiei, anunta revista World Football Federatia respectiva a cerut FIFA ca jocul sa se dispute pe un teren neutru, dar forul mondial nu a fost de acord si a programat returul la Colombo, in capitala statului Sri Lanka.Meciul ar fi trebuit sa aiba loc marti, iar in aceasta situatie rezultatul va fi stabilit la masa verde, 3-0 pentru Sri Lanka.In meciul tur de marti, Macao a invins acasa cu 1-0, dupa golul reusit de un fotbalist cu origini portugheze, Filipe Duarte.D.A.