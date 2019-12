O noua legenda a fotbalului mondial si-a anuntat prezenta la gala lui Mutu

Ziare.

Alessandro Del Piero, simbolul celor de la Juventus, a transmis prin intermediul unui mesaj ca se va afla pe teren in meciul amical din vara lui 2020."Ciao, sunt Alessandro Del Piero. Ne vedem pe 13 iunie 2020 in Cluj, la Sports Festival, unde voi juca alaturi de prietenul meu Adrian Mutu ", se arata in mesajul italianului.Pana acum, la gala "Brilantului" si-au anuntat prezenta Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso sau Sebastian Frey.In echipa Romaniei se vor afla, evident, Mutu, dar si Marius Niculae , Giani Kirita, Ciprian Marica Mirel Radoi sau Dorin Goian M.D.