Oamenii de stiinta germani vin cu un anunt ingrijorator in ceea ce priveste fotbalul dupa pandemia de coronavirus

Ziare.

com

Conform omului de stiinta german, in cel mai negru scenariu, fanii vor putea intra din nou pe stadioane abia in toamna anului 2021."Cu siguranta vor trece mai multe luni, dar s-ar putea ajunge si pana la un an si jumatate", a declarat Haug la televiziunea publica ARD, adaugand ca "nu ar fi inteleapta o decizie redeschidere a stadioanelor" pana cand nu exista un vaccin.Fotbalul german a fost suspendat la mijlocul lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, dar Liga germana (DFL) planuieste reluarea sezonului cu meciuri fara spectatori din luna mai. Vineri are loc o adunare generala extraordinara a DFL, care va decide soarta sezonului 2019/2020. Daca sezonul va continua, cluburile vor putea beneficia de 750 milioane euro provenind din drepturi de televizare si sponsorizari.Oamenii de stiinta estimeaza ca la sfarsitul anului, in cel mai bun caz, va fi creat un vaccin contra bolii Covid-19.Academia nationala de stiinte Leopoldina a publicat luni un raport de 16 pagini, care cuprinde actiuni posibile pentru relaxarea restrictiilor din tara. Cancelarul german Angela Merkel a subliniat importanta acestui studiu, dar Haug atrage atentia ca factorul politic este cel care decide programul ce trebuie impus in privinta relaxarii restrictiilor.Actualele restrictii din Germania expira pe 19 aprilie, iar cancelarul Merkel si prim-ministrii landurilor federale urmeaza sa se reuneasca miercuri pentru a discuta urmatorii pasi.