Olympiakos Pireu ameninta cu retragerea din campionatul Greciei

"Noi cerem guvernului sa intervina pentru a remedia imediat situatia actuala si pentru a pune bazele unei noi gestionari a fotbalului elen", a scris clubul din Pireu in scrisoarea adresata sub-secretarului de stat pentru Sport Lefteris Avgenakis si difuzata presei."Noi nu suntem dispusi sa continuam sa participam la un campionat care nu garanteaza minimum de echitate intre echipe si ale carui competitii sunt complet invechite si aranjate", mai precizeaza clubul elenOlympiakos a trimis cu aceiasi ocazie inregistrari video cu deciziile arbitrilor pe care le considera "discutabile", luate in ultimii trei ani impotriva sa, si critica utilizarea asistentei video la arbitraj (VAR).Patronat de influenti oameni de afaceri care intretin relatii privilegiate cu lumea politicului, fotbalul elen este marcat de multi ani de acte de violenta si de afaceri de coruptie.58 de persoane au fost condamnate in februarie 2018 in cadrul unui amplu scandal de meciuri trucate care a afectat fotbalul elen in 2011. Patronul clubului Olympiakos, Vangelis Marinakis, a fost trimis in judecata, fiind ulterior achitat.