Omul care a dezvaluit o multime de afaceri necurate din fotbal a fost scos din inchisoare

Pinto, 31 ani, acuzat printre altele de extorcare de fonduri, sabotaj, accesul ilegal la un sistem informatic, piraterie informatica si violarea secretului corespondentei, a obtinut ilegal date despre tranzactiile ascunse ale cluburilor, transferuri, evaziuni fiscale, incalcarea fair play-ului financiar, care au provocat un adevarat cutremur in lumea fotbalului.Avocatii sai, portughezul Francisco Teixeira da Mota si francezul Williams Bourdon, au precizat intr-un comunicat ca Pinto are obligatia de a ramane in casa, cu interdictie de acces la internet. El a parasit locul sau de detentie, aflat intr-un sediu al politiei judiciare din Lisabona. Cei doi avocati spera ca acesta este un prim pas catre eliberarea clientului lor.Hacker-ul era incarcerat la Lisabona din martie 2019 dupa ce a fost extradat de Ungaria, tara in care s-a refugiat. Rui Pinto, alias "John", a fost audiat o singura data de justitia portugheza, in luna martie, si masura arestului provizoriu a fost mentinuta.Dezvaluirile ''Football Leaks'' au condus la deschiderea a numeroase anchete judiciare in Franta, Spania, Belgia si Elvetia, fiind in prezent cele mai importante scurgeri de informatii din culisele balonului rotund.Pinto a fost extradat de Ungaria sub acuzatia ca ar fi incercat sa santajeze fondul de investitii Doyen Sports, cerand intre 500.000 si un milion de euro pentru a inceta publicarea unor documente pe care le obtinuse ilegal dupa ce a accesat sistemele informatice ale clubului Sporting Lisabona si ale Doyen.Pe baza informatiilor obtinute de Rui Pinto, justitia a declansat in luna martie o ancheta pe scara larga contra principalelor cluburi din Portugalia si a agentului Jorge Mendes.In ianuarie, avocatii lui Pinto au sustinut ca clientul lor se afla si la originea ''Luanda Leaks'', privind natura ilegala a averii miliardarei angoleze Isabel dos Santos, fiica fostului presedinte Jose Eduardo dos Santos.Consortiul international al jurnalistilor de investigatie (ICIJ) a publicat pe 19 ianuarie o vasta ancheta, realizata pe baza a aproximativ 715.000 de documente, denumite "Luanda Leaks", acuzand-o pe Isabel dos Santos ca ar fi "sifonat economia angoleza" si acumulat in mod fraudulos o avere estimata la 2,1 miliarde de dolari.