Ousmane N'Doye revine in fotbalul romanesc la 41 de ani

Fostul jucator de la Dinamo FC Vaslui sau Astra a fost convins sa se intoarca pe gazon la Victoria Cluj, echipa de liga a patra. Ousmane a fost convins de antrenorul clujenilor Marius Suller, cu care este bun prieten, dupa cum anunta Ziarul de Cluj Senegalezul a semnat deja un contract cu Victoria, dar va juca abia peste 3 saptamani, dupa ce va primi viza si va fi gata si permisul de munca. Victoria Cluj are ca obiectiv promovarea in liga a treia."Ousmane este, in primul rand, un prieten, si asta a contat mult in momentul in care i-am facut propunerea. Ma cunoaste, il cunosc, stie ca sunt un antrenor exigent, dar si eu stiu ca el e un fotbalist foarte serios si care da totul. Avem nevoie de implicare in acest proiect, avem nevoie de sacrificiu, si stiu ca toti cei care sunt acum in lot au inteles asta si sunt dispusi sa traga", a fost declaratia antrenorului celor de la Cluj, pentru ziarul mai sus citat.Victoria Cluj va fi a opta echipa din Romania pe care Ousmane o bifeaza, dupa Dinamo, Astra, Vaslui, Sageata Navodari, ASA Targu Mures, Cetate Deva si CSM Targu Mures, echipa de care s-a despartit in 2018.In Liga 1 , jucatorul de culoare are 185 de meciuri , cu 32 de goluri si 4 pase decisive reusite. El a evoluat si in nationala celor din Senegal, acolo unde are 27 de selectii.Victoria Cluj a jucat doua finale consecutive ale campionatului national, in 1922 si 1923, ambele pierdute in dauna Chinezului Timisoara.D.A.