Patru candidate se lupta pentru gazduirea Cupei Mondiale feminine din 2023

Cele patru candidaturi au fost inregistrate inainte de termenul limita de 13 decembrie, a precizat FIFA care va demara procesul de evaluare prin inspectii la federatiile candidate intre ianuarie si februarie 2020.Consiliul FIFA va vota organizatoarea Cupei Mondiale 2023 cu prilejul adunarii generale a forului international de la Addis Abeba (Etiopia), programata in iunie 2020.FIFA a confirmat vineri ca editia 2023 a Cupei Mondiale va reuni in premiera 32 de echipe, datorita succesului inregistrat de CM 2019 din Franta si a interesului in crestere pentru fotbalul feminin.