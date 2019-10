Paul Anton, gol splendid pentru Samara in Rusia. A adus victoria echipei sale (Video)

Ziare.

La 28 de ani, Anton a reusit un gol spendid pentru Samara in deplasarea de la Orenburg, scor 1-0. La o faza fixa, Anton a ramas putin in spate la respingere, in minutul 18, inspirat, si a marcat dupa un voleu splendid de la aproximativ 20 de metri la care portarul advers n-a avut nicio sansa.KS Samara a urcat pe locul 6 in Rusia dupa aceasta victorie, cu 17 puncte dupa 13 runde bifate.Anton a evoluat si in partidele cu Malta si Norvegia, ultimele jucate de Romania in preliminariile EURO 2020.Fostul dinamovist are o cota de piata in prezent de 1,5 milioane de euro.A fost al doilea gol marcat de Anton in acest sezon, in cele 10 prezente.Jocul a facut parte din etapa a 13-a a campionatului Rusiei.