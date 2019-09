Pe cine au votat Cosmin Contra si Ciprian Tatarusanu la Gala FIFA

Ziare.

Podiumul lui Contra la cel mai un fotbalist al anului, premiu cucerit de Messi, a fost format din jucatorul argentinian al echipei FC Barcelona , pe primul loc, urmat de atacantul francez Kylian Mbappe ( PSG ) si de fundasul olandez Matthijs De Ligt, transferat in aceasta vara de la Ajax la Juventus.Selectionerul a optat la cel mai bun antrenor pentru germanul Jurgen Klopp (Liverpool), cel care a fost de altfel si laureatul sectiunii. Pe locul al doilea, in topul lui Contra, a fost Didier Deschamps, selectionerul echipei Frantei, campioana mondiala en titre, iar pe trei a fost pozitionat argentinianul Mauricio Pochettino (Tottenham).Tatarusanu i-a asezat pe podiumul sectiunii cel mai bun fotbalist pe egipteanul Salah (Liverpool), urmat de Messi si de portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus).La antrenori , favoritul lui Tatarusanu a fost Pochettino, finalist al Ligii Campionilor in sezonul trecut, urmat de Klopp, cel care a cucerit trofeul Champions League cu ''cormoranii'', si de olandezul Erik Ten Hag (Ajax).Liviu Ciobotariu, selectionerul echipei Libanului, i-a votat la antrenori pe Klopp pe primul loc, Pep Guardiola ( Manchester City ) pe locul secund, si Pochettino pe trei.Ciobotariu l-a ales cel mai bun jucator al anului pe belgianul Eden Hazard (Cheslea/ Real Madrid ), urmat de atacantul englez Harry Kane (Tottenham) si de Messi.1. Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona) 46 puncte2. Virgil Van Dijk (Olanda/Liverpool) 383. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus) 364. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool) 265. Sadio Mane (Senegal/Liverpool) 236. Kylian Mbappe (Franta/PSG) 177. Frenkie De Jong (Olanda/Ajax/FC Barcelona) 168. Eden Hazard (Belgia/ Chelsea /Real Madrid) 169. Matthijs De Ligt (Olanda/Ajax/Juventus) 910. Harry Kane (Anglia/Tottenham) 51. Jurgen Klopp (Germania/Liverpool) 48 puncte| 2. Pep Guardiola (Spania/Manchester City) 383. Mauricio Pochettino (Argentina/Tottenham) 274. Erik Ten Hag (Olanda/Ajax) 265. Djamel Belmadi (Algeria) 266. Didier Deschamps (Franta) 197. Fernando Santos (Portugalia) 168. Tite (Brazilia) 129. Marcelo Gallardo (Argentina/River Plate) 1010. Ricardo Gareca (Argentina/Peru) 10