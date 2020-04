Pedeapsa fara precedent in lumea fotbalului: Un jucator de nationala a fost suspendat timp de 5 ani

Ziare.

Mijlocasul a primit aceasta pedeapsa dupa ce a incercat sa trucheze un meci, in 2017, conform The Guardian El a incercat la acel moment sa-i ofere portarului formatiei suedez AIK 160 de mii de lire sterline pentru a tranti partida cu IFK Gothenburg.Totusi, Kyiriakos Stamatopoulos, portarul pe care nigerianul a vrut sa il convinga sa faca blat, l-a reclamat autoritatilor.La scurt timp dupa tentativa de blatuire a meciului, Etuhu a plecat de la AIK la IFK Rossjoholm.Etuhu are 37 de ani si 33 de prezente in nationala Nigeriei.Pentru Manchester City a jucat intre 2000 si 2002 si a avut 12 prezente in tricoul cetatenilor.C.S.