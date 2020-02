Pele reactioneaza dupa declaratia alarmanta a fiului sau

Ziare.

"Multumesc pentru grija pe care mi-o purtati si pentru ingrijorarea voastra. Voi implini 80 de ani anul acesta. Am zile mai bune si altele mai putin bune, dar este normal pentru oamenii de varsta mea", a declarat "Regele" intr-un comunicat."Nu mi-e frica, sunt determinat si am incredere in mine. Nu evit sa-mi onorez angajamentele de pe agenda mea, foarte incarcata", a adaugat triplul campion mondial.Intr-un interviu difuzat de GloboEsporte.com., fiu lui Pele, Edinho, a afirmat ca tatal sau se afla intr-o stare depresiva din cauza problemelor de sanatate cu care e confrunta."Este foarte fragil in ceea ce priveste mobilitatea. I-a fost montata o proteza la sold si nu a avut parte de o recuperare ideala. Acum are o problema legata de deplasare, iar acest lucru i-a generat un fel de depresie. El este regele, a fost mereu o figura impozanta, iar acum nici nu mai poate merge asa cum trebuie. Este stanjenit, nu vrea sa iasa, sa fie vazut sau sa faca ceva care presupune iesirea din casa. Este foarte retras, singur", a spus Edinho.Pele, al carui nume real este Edson Arantes do Nascimento, a cucerit de trei ori Cupa Mondiala cu selectionata Braziliei. Starea sa de sanatate s-a deteriorat, insa, in ultimii ani. El a fost supus mai multor interventii chirurgicale la sold, dar a avut de asemenea probleme la coloana vertebrala si genunchi. Anul trecut, fostul fotbalist a suferit o infectie severa a tractului urinar, fiind-i indepartata si o piatra de la rinichi.In aceasta vara, Brazilia va sarbatori o jumatate de secol de la victoria Selecao la Mondialul din 1970 desfasurat in Mexic, considerat de multi cel mai frumos din istoria fotbalului, iar nationala braziliana, condusa de Pele, drept cea mai buna dintre echipele laureate ale competitiei.La CM din 1970, Brazilia a facut parte din aceeasi grupa cu Romania, pe care a invins-o greu, cu 3-2, printr-o dubla a lui Pele si un gol marcat de Jairzinho. Pentru tricolori au punctat Florea Dumitrache si Emerich Dembrovschi.