Pele si-a ales favoritul: Cine e cel mai bun fotbalist din lume

"Astazi, Cristiano Ronaldo este cel mai bun, pentru ca e cel mai stabil, asa este de 10 ani. Insa nu trebuie sa-l uitam pe Messi", a declarat Pele intr-un interviu acordat canalului de YouTube ''Pilhado''.Triplul campion mondial a subliniat ca optiunea sa pentru Cristiano Ronaldo a fost o alegere "foarte dificila", pentru ca lumea fotbalului este destul de "echilibrata".Pele a mai spus ca, alaturi de Ronaldo si Messi, mai sunt si alti " jucatori buni", in special in Europa, reamintind totodata traiectoriile fostilor fotbalisti Zico, Ronaldinho Gaucho si Ronaldo "El Fenomeno".Cu toate acestea, fostul fotbalist, care a marcat 1.283 de goluri de-a lungul carierei sale, a dat asigurari ca "exista un singur rege" si a subliniat cu umor ca "Pele a fost mai bun decat toti"."Daca trebuie sa fiu sincer si sa spun adevarul, ei bine, voi spune adevarul: tatal meu si mama mea au inchis fabrica. Pele va fi unul singur si niciodata nu va mai fi altul ca el", a comentat razand "Regele".La cateva luni dupa ziua sa de nastere, Pele a afirmat ca reteta fericirii de-a lungul celor aproape 80 de ani de viata a fost "dragostea". "Am fost atat de fericit in acesti 80 de ani pentru ca incerc mereu sa nu fac rau si sa nu ranesc pe nimeni. Iar de aici vine acea certitudine de a sti ca voi fi fericit", a spus fostul decar al Selecao.