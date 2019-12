Pentru Ninel muma, pentru altii ciuma

Ziare.

Cazul Mihai Vodut este poate cel mai flagrant din acest punct de vedere.Fotbalistul a fost dat afara de Gica Hagi de la Viitorul dupa ce fosta lui iubita a dezvaluit pentru o publicatie de tip tabloid cum acesta o folosea pentru a pune bilete la pariuri . Pe scurt, Vodut ii spunea fetei cum sa parieze, aceasta mergea la agentie si punea biletele, iar apoi tot ea scotea banii in caz de castig.Dupa ce s-au certat, domnisoara in cauza a facut public tot aranjamentul, iar Vodut a fost sanctionat dur si as spune meritat de Comisia de Disciplina a FRF cu doi ani de suspendare din fotbal si o amenda in valoare de 300 de mii de lei. O pedeapsa drastica, da, dar justa pentru ca de la meciuri pe care se pariaza la meciuri trucate pentru pariuri castigatoare nu e decat un pas foarte mic.Lumea fotbalului de la noi a fost surprisa de duritatea sanctiunii, dar in mare a salutat decizia care nu este totusi definitiva.Ce se uita in mod cat se poate de comod pentru FRF si pentru Razvan Burleanu este ca aceeasi Comisie de Disciplina a judecat intr-un mod mult mai bland un caz aproape identic in urma cu aproximativ trei ani.La vremea respectiva, antrenorul celor de la Astra, Marius Ninel Sumudica, a fost descoperit cu un cont activ pe un site de pariuri sportive, acesta mizand sume de bani inclusiv pe partide din Liga 1 . Dupa o scurta perioada in care a incercat sa nege, tehnicianul a admis ca a pariat, sustinand insa ca a fost un bilet necastigator.Comisia de Disciplina a FRF l-a gasit vinovat, la fel ca pe Vodut, numai ca sanctiunea a fost mult mai blanda: 100 de mii de lei amenda si sase luni de suspendare.Nemultumit de pedeapsa, pariorul Sumudica a mers la Comisia de Recurs a FRF, cea care l-a "albit" bine de tot, dictand o suspendare de numai doua luni si o amenda in valoare de 50 de mii de euro. Mai mult, "federalii" au amanat suspendarea antrenorului pana in vara, permitandu-i sa incheie campionatul pe banca Astrei!Puse in balanta, cele doua cazuri similare nu sunt deloc similare, nu-i asa? Avem un fotbalist prins ca paria pe meciuri de fotbal suspendat doi ani si amendat cu 300 de mii de lei si un antrenor prins si el ca paria pe meciuri de fotbal suspendat doua luni, ba chiar cu amanare, si amendat cu 50 de mii de lei.Singura diferenta dintre cei doi la care ma pot gandi in momentul de fata este vocea. Daca Vodut a preferat sa se apere regulamentar, Sumudica a fost extrem de vocal, aparand in mai toate publicatiile din presa sportiva cu acuzatii halucinante, el vazand in sanctionarea unui parior din fotbal conspiratii menite sa scoata Astra din lupta pentru titlu.Iar aceasta presiune pusa prin nenumarate interventii in presa a fost de bun augur pentru ca, iata, cariera lui "Sumi" a fost prea putin afectata de un scandal ce trebuia in mod normal sa o incheie. In acest timp, Vodut asteapta un improbabil verdic favorabil la recurs, insa cariera lui pare compromisa complet.Desi au trecut zile bune de discutii, Federatia Romana de Fotbal nu a explicat cum pot fi explicate cele doua hotarari diametral opuse in cazuri similare sau daca integritatea fotbalului se opreste la scandalul din presa.In tot ce am scris mai sus nu incerc niciun moment sa il scuz pe Mihai Vodut. Fotbalistul si-a facut-o cu mana lui si merita din plin o sanctiune dura, una care sa descurajeze alti sportivi sa ajunga prin casele de pariuri. Insa nu pot trece peste dubla sau chiar tripla masura a Federatiei. Si spun tripla pentru ca un alt antrenor, Nicolo Napoli , a scapat cu totul de sanciune dupa ce a fost prins pariind, italianul sustinand senin ca fiul sau minor i-a folosit contul de pe respectivul site!