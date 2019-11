Pierdere grea pentru Manchester City

Ziare.

Aguero s-a accidentat la un tendon in timpul meciului de campionat de sambata cu Chelsea (2-1). Cel care ar avea de castigat de pe urma accidentarii lui ar fi brazilianul Gabriel Jesus."Aguero va lipsi cateva meciuri, nu stiu exact", a declarat Guardiola inaintea meciului de marti cu Sahtior Donetk din Liga Campionilor.Argentinianul ar putea pierde duelul de pe 7 decembrie impotriva lui Manchester United . "Derby-ul este peste doua saptamani. Poate vom avea parte de un mic miracol, dar nu cred asta. Are o problema la un tendon", a spus Guardiola."Sergio ne va lipsi, am avut ceva probleme cu accidentarile, dar il vom astepta. Pana atunci, ii avem pe Gab si (Raheem) Sterling care pot juca pe acel post. Un timp ne vom descurca fara el", a adaugat tehnicianul spaniol..Manchester City mai are nevoie de un punct pentru calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor. "Cetatenii" ar putea merge mai departe si in caz de infrangere daca Dinamo Zagreb nu o invinge pe Atalanta.