Platini critica vehement schimbarea majora din fotbal

Intr-un interviu pentru televiziunea italiana RAI, Platini, care in octombrie a terminat o suspendare de 4 ani din fotbal dictata de FIFA, este constient ca nu se va reveni la situatia dinainte, dar considera sistemul VAR un "rahat frumos"."Mi-ar trebui o jumatate de ora pentru a explica de ce nu rezolva problemele. Doar le transfera. Sunt contra VAR. Cred ca este un rahat frumos si din nefericire nu se va reveni la situatia dinainte", a precizat fostul international francez, triplu castigator al Balonului de Aur.Platini a povestit calvarul prin care a trecut dupa ce a fost suspendat si crede ca FIFA nu a vrut sa devina presedinte: "Am suferit o luna dupa acuzatii, apoi m-am gandit sa ma apar. Dupa ce am fost exonerat de justitia elvetiana, acum eu sunt cel care explica cum au mers lucrurile. La FIFA nu m-au vrut presedinte. Eu voiam sa apar fotbalul si eram unicul fotbalist care putea fi presedinte al FIFA".La 64 ani, Platini nu a inchis poarta unei reveniri in lumea fotbalului, dar inca nu s-a decis ce va face mai departe.Duminica, slovenul Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, a precizat la Tirana ca Platini poate ocupa ce functie doreste in lumea fotbalului.