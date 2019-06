Portugalia castiga pe teren propriu prima finala de Nations League din istorie, in fata Olandei

Rafa Silva has De Jong on strings pic.twitter.com/bZjTR1ivKj - E (@benzismo) June 9, 2019

Ziare.

com

Singura reusita a fost bifata in partea secunda de Goncalo Guedes, de la Valencia, gol marcat in minutul 60, dupa un sut frumos de la distanta, la care insa portarul Cilessen ar fi putut avea un cuvant mai important de spus. Pasa de gol i-a apartinut decarului Bernardo Silva.Cu Cristiano Ronaldo titular si capitan, Portugalia a castigat un meci frumos, plin de spectacol, care a dat o tusa frumoasa de final acestei competitii proaspat infiintate, care a tras ultima cortina duminica seara.Este al doilea trofeu european pentru Portugalia in ultimii 3 ani, dupa Europenele cucerite in 2016 in Franta.A fost primul gol la echipa nationala pentru Guedes dupa 1 an si doua zile.Echipele de start:Arbitru: Alberto Undiano Mallenco (Spania).Tot duminica, Anglia a castigat finala mica din Liga Natiunilor in fata Elvetiei, la Guimaraes, dupa lovituri de departajare, scor 6-5, dupa 0-0 in timpul regulamentar, meci arbitrat de romanul Ovidiu Hategan Mai trebuie spus ca Portugalia, Anglia, Elvetia si Olanda, cele 4 semifinaliste din Nations League deci, au asigurata prezenta la barajul pentru EURO 2020, in cazul in care nu isi rezolva calificarea prin sistemul clasic al preliminariilor.