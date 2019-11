Preliminarii EURO 2020: Rezultatele meciurilor de sambata. Alte patru natiuni au obtinut calificarea

Ziare.

Germania, Austria, Croatia si Olanda merg si ele la turneul final, dupa rezultatele de sambata, fostii campioni mondiali din 2014 ajungand la un record urias, 13 calificari consecutive la un Campionat European. Olanda a avut nevoie doar de un egal in Irlanda de Nord pentru a-si securiza locul la EURO, acolo unde va organiza meciuri la Amsterdam.Croatia a avut emotii cu Slovacia, fiind condusa cu 1-0, dar a intors si a castigat cu 3-1, in timp ce Austria ne-a risipit definitiv emotiile, invingand Macedonia de Nord, acum Romania fiind sigura de prezenta sa la barajul de calificare la EURO prin ruta Nations League.Dar iata toate rezultatele complete de sambata:Grupa I, Preliminarii EURO 2020:Belgia si Rusia erau demult calificate matematic la Europene.Grupa E, Preliminarii EURO 2020:Croatia merge la EURO, in timp ce pentru locul 2 lupta va fi crancena in ultima etapa . Locul 2 Ungaria are 12 puncte, fiind urmata de Tara Galilor cu 11 si Slovacia cu 10. In ultima etapa meciul Tara Galilor - Ungaria va decide echipa care merge la EURO. Intalnirea are loc marti seara si va fi arbitrata de Ovidiu Hategan Grupa G, Preliminarii EURO 2020:Polonia era deja calificata, iar acum Austria lui Alaba si-a asigurat si ea biletele pentru aceasta editie.Grupa C, Preliminarii EURO 2020:Germania si Olanda merg la brat la EURO, ambele tari fiind si organizatoare. Romania si Olanda vor gazdui grupa C de la Europene, la Amsterdam si Bucuresti, sa speram insa ca si nationala Romaniei va fi componenta a acestei grupe, dupa barajele din Nations League.