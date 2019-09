Preliminarii EURO 2020: Rezultatele meciurilor de sambata. Surpriza in Kosovo, Turcia se putea face de ras cu Andorra

Ziare.

Putem remarca mai multe surprize in seara de sambata, iar prima este infrangerea Cehiei in Kosovo, o nationala care este neinvinsa de 2 ani in meciuri oficiale si care ocupa un loc 2, loc de calificare la EURO in acest moment, intr-o grupa cu Anglia.Portugalia a castigat spectaculos in deplasare la Serbia cu 4-2, Cristiano Ronaldo marcand unul dintre goluri . Turcia s-a chinuit ridicol acasa cu cei de la Andorra, singurul gol venind in minutul 89 prin Tufan.Dar iata mai jos toate rezultatele serii de sambata:Clasament: 1. Anglia 9 puncte, 2. Kosovo 8 pct, 3. Cehia 6 pct, 4. Muntenegru 2 pct, 5. Bulgaria 2 pct.Clasament: 1. Ucraina 13 puncte, 2. Portugalia 5 pct, 3. Luxemburg 4 pct, 4. Serbia 4 pct, 5.Lituania 1 pct.Clasament: 1. Franta 12 puncte, 2. Turcia 12 pct, 3. Islanda 12 pct, 4. Albania 6 pct, 5. Moldova 3 pct, 6. Andorra 0 pct.La meciul francezilor cu Albania a avut loc un incident ridicol la debut de meci, cand in loc sa fie intonat imnul oaspetilor, la megafon s-a auzit imnul national al Andorrei:Romania va evolua duminica de la ora 19 cu Malta, meci din runda cu numarul cinci a preliminariilor pentru EURO 2020, partida care se va disputa la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oana", LIVE text pe Ziare.com.Echipa noastra ocupa in acest moment locul 4 in grupa, sub Spania, Suedia si Norvegia. Reamintim ca joi seara, trupa lui Contra a pierdut acasa cu Spania scor 1-2, pe Arena Nationala.