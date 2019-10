Preliminarii EURO 2020: Rezultatele meciurilor de vineri. Ronaldo, aproape de un nou record, Anglia pierde surprinzator in Cehia

Ziare.

com

Au fost meciuri din trei grupe, A, B si H, iar Cristiano Ronaldo a marcat un gol in victoria Portugaliei cu Luxemburg, ajungand la un singur gol distanta de borna 700 in cariera. A surprins Anglia, care a pierdut in Cehia, scor 2-1, desi a condus. De asemenea, o mare surpriza a fost consemnata si in Andorra, care a batut tara noastra vecina, Republica Moldova..Dar iata toate rezultatele serii si clasamentele grupelor:Clasament: 1. Anglia 12 pct., 2. Cehia 12, 3. Kosovo 8, 4. Muntenegru 3, 5. Bulgaria 3.Clasament: 1. Ucraina 16 pct., 2. Portugalia 11, 3. Serbia 7, 4. Luxemburg 4, 5. Lituania 1.Clasament: 1. Turcia 18 pct., 2. Franta 18, 3. Islanda 12, 4. Albania 9, 5. Andorra 3, 6. Moldova 3.Sambata avem o noua runda de partide, de aceasta data in care este implicata si nationala Romaniei, care va evolua in deplasare in Feroe de la ora 19, meci LIVE pe Ziare.com.