Premier League se poate relua abia in iulie, dar in conditii speciale. Ce scrie presa din Albion dupa ultima sedinta oficiala

Este o ipoteza care s-a luat in discutie la sedinta care a avut loc sambata seara. Liverpool abia asteapta sa inchida acest sezon, sezon in care are 25 de puncte avans fata de Manchester City , cu 9 etape inainte de final.Ar fi primul titlu pentru "cormorani" dupa o pauza de 30 de ani. Ramane totusi de vazut ce decizie finala se va lua in contextul acestei pandemii uriase de coronavirus, care a ucis deja in lume peste 30.000 de oameni.Sambata a avut loc sedinta la care au participat reprezentantii Federatiei si Ligii din Anglia. S-a lansat acolo scenariul ca meciurile din Premiership sa se reia in luna iulie, dar cu portile inchise, si asta numai daca situatia din Marea Britanie o va permite, dupa cum anunta site-ul liverpoolecho.co.uk Practic, cele 9 etape ramase de disputat s-ar comprima extrem de mult si s-ar juca toate pe parcursul a doar 4-6 saptamani, dar cu conditiile ca meciurile sa fie disputate cu portile inchise, dupa cum mai scrie ziarul de mai sus.Liverpool mai are matematic doua victorii de obtinut in aceste 9 etape pentru a bifa un titlu asteptat de fanii in alb si rosu de 30 de ani.Recent, echipa lui Jurgen Klopp tocmai a fost eliminata din optimile Champions League, acolo unde era detinatoarea trofeului, dupa o dubla mansa cu Atletico de Madrid.Vezi si:In UK au murit dupa infectia cu coronavirus 1.019 persoane pana in acest moment.D.A.