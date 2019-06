Presa din Argentina da de pamant cu echipa nationala dupa esecul din debutul de la Copa America

Ziare.

Argentina a jucat foarte slab si a avut doar doua ocazii mari de a marca in aceasta partida, in care am vazut un, din nou, Leo Messi foarte sters la nationala sa:"Imposibil mai rau de atat. Aceeasi poveste dintotdeauna. Messi a jucat pentru Messi intr-o nationala care nu a jucat nici pentru Messi, nici pentru ea insasi", a fost reactia cunoscutului cotidian de sport din tara tango-ului, Ole Primul meci la Copa America gazduita de Brazilia a fost asadar o imensa dezamagire pentru presa si fanii din Argentina, care asteapta un nou trofeu la Copa America de foarte mult timp, din 1993."Doar 15 minute a jucat fotbal Argentina, si asta s-a intamplat in repriza secunda a jocului cu Columbia. Asteptam un miracol de la partida a doua, cu Paraguay. Columbia a facut-o pe Argentina sa sufere. Argentina nu s-a recuperat. Si nu s-a recuperat de la traumele pe care ea insasi si le-a creat. Columbia ne-a oferit o cafea amara sambata, dar in afara de asta, ne -a demonstrat ca este o echipa. Argentina va avea de suferit pentru a se califica mai departe..", incheie cronica partidei cotidianul citat mai sus.Miercuri va avea loc meciul cu Paraguay, meci decisiv pentru calificarea in sferturi.l-a notat pe Leo Messi la capatul acestui meci doar cu nota 5, cea mai mica nota fiind 3, cea mai mare fiind 5.50.D.A.