Prezenta surpriza la EURO 2020: Calificata in premiera gratie Ligii Natiunilor

Spre deosebire de nordici, calificati gratie locului secund obtinut in grupa din care au facut parte in preliminarii, una dintre nationalele Belarusui, Georgiei, Macedoniei de Nord si Kosovo va ajunge la turneul final prin Liga Natiunilor.Cele patru isi vor disputa un loc la competitia de anul viitor in Divizia D.Georgia - Belarus si Macedonia de Nord - Kosovo sunt cele doua semifinale din Divizia D, urmand ca invingatoarele sa se dueleze in finala pentru calificarea in premiera la Campionatul European.Niciuna dintre cele patru nationale n-au mai fost pana acum la un turneu final.Semifinalele play-off-ului din Liga Natiunilor sunt programate pe 26 martie, iar finalele se vor disputa pe 31 martie.Si reprezentativa Romaniei va fi prezenta in play-off-ul Ligii Natiunilor, urmand a fi repartizata fie in Divizia A, fie in Divizia C.I.G.