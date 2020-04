Prima echipa din Europa care a dat faliment din cauza crizei recente

Ziare.

com

Decizia a fost ratificata si de Tribunalul Comercial din Dendermonde.Cei de la Lokeren au mentionat ca, avand in vedere ca activitatea fotbalistica e intrerupta, nu mai pot plati datoriile pe care le au."Spre marele meu regret si cu durere va anunt ca nu am reusit sa atragem investitorii necesari pentru a ne incadra in termenul limita", a afirmat presedintele Louis de Vries, citat de HLN De asemenea, Lokeren a anuntat ca nu va face apel la decizia tribunalului.Echipa belgiana era in liga a doua din aceasta tara.C.S.