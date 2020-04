Prima liga importanta din Europa care nu se va mai relua din cauza pandemiei de coronavirus: Iata cum a fost decisa campioana

Ziare.

com

In consecinta, editia 2019/2020 din Jupiler Pro League se suspenda dupa 29 de etape, iar prima clasata, Club Brugge, va fi incoronata campioana!"Consiliul de administratie a luat nota de recomandarile dr. Van Ranst si ale autoritatilor, potrivit carora este foarte putin probabil ca meciurile sa poata fi reluate inainte de 30 iunie", se arata intr-un comunicat al ligii belgiene."In consecinta, Consiliul de administratie a decis in unanimitate ca nu va continua sezonul dupa 30 iunie. Avand in vedere elementele de mai sus, Consiliul de administratie a formulat un aviz unanim pentru Adunarea Generala de a nu relua sezonul 2019/2020 si sa accepte drept final clasamentul actual", se mai arata in comunicat.Genk, campioana de anul trecut, incheie campionatul pe locul 7, in afara locurilor de cupe europene.Echipa antrenata de Ladislau Boloni, Antwerp, termina pe locul 4 si va evolua in Europa League.Belgia e una dintre cele mai afectate tari de pandemia de coronavirus. Pana la aceasta ora au fost raportate 15.438 de cazuri si 1.011 decese.I.G.