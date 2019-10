Prima mare surpriza a zilei a avut loc in Georgia in preliminariile pentru EURO 2020

Ziare.

Irlanda a remizat in deplasarea din Georgia, scor 0-0, ajungand la doua rezultate de egalitate consecutive in aceasta grupa, dupa 1-1 acasa cu Elvetia.Este o grupa care ramane deschisa multor calcule, Irlanda fiind lidera cu 12 puncte, dupa 6 meciuri , fiind urmata de Danemarca cu 9 puncte dupa 5 jocuri, Elvetia, 8 puncte in 4 partide, Georgia, 5 puncte dupa sase jocuri si lanterna rosie Gibraltar cu 0 puncte si golaveraj 0-16.Reamintim faptul ca la ora 19 incepe meciul Romaniei din Feroe, si el din aceeasi runda 7 a preliminariilor pentru EURO 2020:Din grupa D amintita mai sus se va mai juca sambata Danemarca - Elvetia.Citeste si:Partida Romaniei va fi televizata pe ProTV.