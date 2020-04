Prima tara care anunta ca ar putea renunta la organizarea EURO 2020: Romania e gata sa preia meciurile

Ziare.

com

Danezii ar trebui sa organizeze patru meciuri de la EURO 2020, dar presedintele Federatiei de Fotbal din aceasta tara considera ca sansele au scazut considerabil."Sansele sunt de 50-50 in momentul de fata. Am fi capabili sa organizam meciurile, dar nu putem reusi fara sprijinul partenerilor nostri", a afirmat Jesper Molle pentru Sky Sports.Cele patru meciuri ar trebui sa se dispute la Copenhaga.In cazul in care Danemarca se va retrage, Romania a informat deja UEFA ca e gata sa preia si alte partide.Tara noastra are pana in momentul de fata patru meciuri - trei din faza grupelor si unul din optimi.C.S.