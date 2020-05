Primele nemultumiri la adresa FIFA dupa ce Legile Jocului de fotbal au fost schimbate

Ziare.

FIFA a modificat vineri Legile Jocului si a permis ca de acum inainte la fiecare meci orice formatie sa poata realiza 5 modificari. Insa a aparut o prima problema. Confederatia Sud-americana de Fotbal (Conmebol) sustine ca nici macar nu a fost consultata cu privire la aceasta decizie radicala."Aceasta modificare ne-a luat prin surprindere, confederatia noastra nu a fost consultata. Conmebol va convoca o comisie de experti pentru a analiza noua reglementare, concluziile urmand sa fie pezentate Comitetului Executiv, care se va pronunta in privinta utilitatii adoptarii pentru competitiile sud-americane", a fost anuntul pe care l-a facut catre presa Alejandro Dominguez, presedintele CONMEBOL, confederatia care pastoreste fotbalul din America de Sud.International Football Association Board (IFAB) a facut un amendament temporar la legile fotbalului, iar de acum inainte, pana la terminarea pandemiei de coronavirus, toate echipele vor putea efectua cate 5 schimbari intr-un joc.Aceasta propunere de schimbare a regulamentului a venit din partea FIFA. Primul campionat de top care se va relua in curand este Bundesliga, in Germania, incepand cu 16 mai, din week-endul urmator.D.A.