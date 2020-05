Primul campionat de fotbal din Europa care s-a reluat: Ce interdictii au avut fotbalistii

Ziare.

KI Klaksvik a fost invinsa acasa cu 2-0 de vicecampioana B36 Torshavn, care a pierdut titlul la diferenta de trei puncte in sezonul trecut. Danezul Sebastian Pingel (81) si feroezul Meinhard Olsen (90+1) au marcat golurile.HB Torshavn, detinatoarea Cupei, s-a impus la limita, cu 1-0, in fata formatiei EB/Streymur, Adrian Justinussen marcand singurul gol al partidei (24).NSI Runavik a dispus cu 3-1 de TB Tvoroyri, Skala IF a pierdut cu 1-2 meciul de acasa cu IF Fuglafjordur, ultima clasata in stagiunea precedenta, iar AB Argir si Vikingur au terminat nedecis, 0-0.Campionatul se va juca fara spectatori, cel putin in primele etape, cu obligatia de a dezinfecta mingile si cu interzicerea imbratisarilor, a scuipatului si a impartirii sticlelor cu apa, pe stadioanele din Insulele Feroe, un arhipelag cu 51.000 de locuitori, situat intre Norvegia si Islanda.Noua editie din Betrideildin (liga feroeza) trebuia sa inceapa in luna martie, dar a fost amanata din cauza pandemiei. La competitie participa 10 echipe, care se infrunta intr-un sistem de trei tururi.Autoritatile din Insulele Feroe au reusit sa tina coronavirusul departe de acest arhipelag, unde nu a fost inregistrat pana acum niciun deces din cauza Covid-19 si nicio spitalizare din cauza aceste maladii.